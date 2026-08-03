Операция по принуждению России к миру будет продолжаться: Буданов объяснил, что будет дальше

Глава Офиса президента Кирилл Буданов объявил о продолжении 40-дневной операции по принуждению России к миру. По его словам, кампания будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом Буданов заявил в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что известно о заявлении Буданова?

По словам Буданова, спецмеры будут продолжаться и в дальнейшем, однако без определенных временных рамок.

Будем продолжать. Не цепляйтесь за все эти аргументы. 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное – это результат. Не столь важно, как мы войдем в этот процесс. Гораздо важнее, как мы из него выйдем,

– заявил Буданов.

Он подчеркнул, что ключевым остается достижение поставленной цели.

Глава ОП также отметил, что в Кремле до сих пор считают, что смогут реализовать свои цели военным путем.

Буданов отметил, что война для России фактически зашла в тупик. По его словам, несмотря на локальные прорывы обеих сторон, стратегическая обстановка на фронте давно не меняется.

Как 40-дневная операция СБУ ввергает Россию в глубокий кризис?

Политолог Алексей Курпас ранее заявлял, что объявленная президентом Владимиром Зеленским и главой СБУ Евгением Хмарой 40-дневная программа давления на Россию демонстрирует новый подход к ведению войны.

Курпас пояснил, что СБУ последовательно выявляет уязвимые места, от которых зависит способность России продолжать войну, и профессионально оказывает на них давление.

По его словам, это: нефтяная инфраструктура, средства ПВО, логистика, военные производства и корабли. Все, что позволяет агрессору вести войну.