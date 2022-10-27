Приобретена за донаты: где работает самая мощная машина для разминирования Armtrac 400

Украинские саперы разминируют деоккупированные территории. Раньше привлекли робота Mastiff. Кроме того, саперам помогает самая большая и эффективная машина для разминирования.

Так, Armtrac 400 разминирует Харьковскую область. Соответствующее видео обнародовал министр цифровой трансформации.

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Машину для разминирования приобрели благодаря донатам

Михаил Федоров показал, как работает Armtrac 400. Чиновник отметил, что это сверхмощная машина для разминирования стоимостью более 18 миллионов гривен.

Приобрели благодаря вашим донатам на UNITED24. Спасибо каждому,

– подчеркнул Федоров.

Благодаря этой машине наши саперы будут защищены. ВедьArmtrac 400 можно управлять дистанционно – на расстоянии до 800 метров. Поэтому оператор будет в безопасности.

Также спасатели могут направлять машину и непосредственно из бронированной и звукоизолированной кабины.

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Как Armtrac 400 разминирует Харьковщину: смотрите видео

Подробнее о мощностях Armtac 400

Эта машина может зачищать более 2400 метров квадратных территории в час. Кстати, взрывоопасные остатки уничтожают на глубине 55 сантиметров. Мощная конструкция защищает Armtac от противотанковых мин весом до 10 кг.

Федоров подчеркнул, что ГСЧС ежедневно обезвреживают от 1000 до 1500 боеприпасов. А новая техника поможет делать это еще быстрее и безопаснее.

Обратите внимание! Украина хочет купить еще одну Armtac 400. Для этого "Укрпочта" даже запустила марку с легендарным сапером Патроном.



Помогите нашим саперам еще быстрее очистить землю от русских снарядов. Федоров отметил, что купить марку и задонатиты можно по ссылке на выбор: Укрпочта, Amazon, eBay, Prom, Kasta, Rozetka.

В Харьковской области появилось огромное кладбище российских снарядов

С начала полномасштабной войны оккупанты терроризируют мирное население Харьковской области. На территории этой области российских снарядов уже так много, что пришлось обустроить площадку для их хранения.

На так называемом кладбище более 5 тысяч использованных боеприпасов. Это уже безопасные остатки от "Града", "Урагана", "Смерча", "Торнадо", "Калибров" и "Искандеров". Ими бойцы Путина обстреливали Харьков.

Своими глазами все видели журналисты 24 канала. Фото впечатляют. Посмотрите по ссылке, потому что об этом нужно знать каждому.

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