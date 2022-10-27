Так, Armtrac 400 наразі розміновує Харківську область. Відповідне відео оприлюднив міністр цифрової трансформації.

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Машину для розмінувань придбали завдяки донатам

Михайло Федоров показав, як працює Armtrac 400. Посадовець зауважив, що це надпотужна машина для розмінувань вартістю понад 18 мільйонів гривень.

Придбали завдяки вашим донатам на UNITED24. Дякую кожному,

– підкреслив Федоров.

Завдяки цій машині наші сапери будуть захищені. Адже Armtrac 400 можна керувати дистанційно – на відстані до 800 метрів. Тож оператор буде в безпеці.

Також рятувальники можуть направляти машину і безпосередньо з її броньованої та звукоізольованої кабіни.

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Як Armtrac 400 розміновує Харківщину: дивіться відео

Детальніше про потужності Armtac 400

Ця машина може зачищати понад 2 400 метрів квадратних території на годину. До речі, вибухонебезпечні залишки знищує на глибині 55 сантиметрів. Потужна конструкція захищає Armtac від протитанкових мін вагою до 10 кг.

Федоров підкреслив, що ДСНС щодня знешкоджують від 1000 до 1500 боєприпасів. А нова техніка допоможе робити це ще швидше та безпечніше.

Зверніть увагу! Україна хоче купити ще одну Armtac 400. Для цього "Укрпошта" навіть запустила марку з легендарним сапером Патроном.



Допоможіть нашим саперам ще швидше очистити землю від російських снарядів. Федоров зазначив, що купити марку та задонатити можна за посиланням на вибір: Укрпошта, Amazon, eBay, Prom, Kasta, Rozetka.



На Харківщині з'явилося величезне кладовище російських снарядів

Від початку повномасштабної війни окупанти тероризиють мирне населення Харківської області. На території цієї області російських снарядів вже настільки багато, що довелося облаштувати майданчик для їх зберігання.

На так званому кладовищі понад 5 тисяч використаних боєприпасів. Це вже безпечні рештки від "Граду", "Урагану", "Смерчу", "Торнадо", "Калібрів" та "Іскандерів". Ними бійці Путіна обстрілювали Харків.

На власні очі все бачили журналісти 24 каналу. Фото вражають. Подивіться за посиланням, бо про це треба знати кожному.

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