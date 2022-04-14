Фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде

Отныне в Раде не будет фракции ОПЗЖ. О решении СНБО относительно приостановления ее деятельности объявили во время закрытого пленарного заседания.

Об этом 14 апреля в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк. Впоследствии аналогичное сообщение обнародовала и его коллега Кира Рудик.

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Планерное заседание было закрытым

По его словам, в ходе заседания было объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также деятельности фракции ОПЗЖ в украинском парламенте.

Что этому предшествовало

Он уточнил, что перед этим нардепы Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич заявили, что выходят из ОПЗЖ. В то же время состоялся и отзыв Рабиновича с должности сопредседателя фракции и избрание вместо него Бойко.

Что будут делать в ОПЗЖ

Как пишет "Радио Свобода", ранее Юрий Бойко анонсировал намерение создать в парламенте депутатскую группу из политиков, которые оставались в фракции ОПЗЖ.

До начала полномасштабного российского вторжения в состав фракции входили 44 народных избранника, но после 24 февраля они начали ее покидать.

В первый месяц войны из фракции вышли Игорь Абрамович, Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз, Татьяна Плачкова, Наталья Приходько, Вадим Столар и Александр Фельдман. Позже оттуда исключили и одиозного Илью Киву.

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