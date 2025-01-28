В ближайшее время Украина начнет консультации с США из-за приостановки гуманитарных проектов

Украина, конечно, несколько пострадает из-за приостановки деятельности USAID. Но власти готовы начать диалог для финансирования гуманитарных проектов в нашей стране.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирину Верещук. Проекты USAID действовали в Украине и были нацелены на гуманитарную сферу, развитие общин, агросектор и правовую систему в Украине. Сейчас во всем мире деятельность Агентства США по международному развитию приостановлена на 90 дней из-за аудита Госдепартамента.

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Украина будет работать над продолжением международной помощи

Как сообщила Ирина Верещук, новость о приостановлении проектов USAID стала неожиданностью как для власти, так и для общественного сектора.

Чиновница занимается гуманитарным реагированием. Она выразила надежду, что Украине удастся все стабилизировать.

В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине,

– написала Верещук.

За время, пока проблему с финансированием будут решать, проектные команды должны сохранить людей и свои наработки.

Встречи с представителями государственного департамента США запланированы уже на следующую неделю, – сообщила в эфире "Радио Свобода" заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная. Во время переговоров будут подчеркивать необходимость продолжения важных для Украины программ, в частности в энергетической и социальной сферах.

Президент отреагировал на приостановление проектов

Владимир Зеленский во время вечернего обращения во время вечернего обращения подчеркнул, что чиновники выясняют, какие программы сейчас находятся в дефиците. На уровне государства будет определено, какие из проектов общин и организаций критические и требуют быстрых решений. Тогда некоторые из них Украина сможет финансировать благодаря своим государственным финансам, а выделение средств на другую часть будут обсуждать с европейцами и американцами.

Среди сфер, которые важны для Украины, есть связь, цифровизации, поддержки ветеранов, обновления школ и больниц и вообще восстановление.

Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и то, что является приоритетным, то, что касается украинских детей прежде всего, наших ветеранов, программ защиты нашей инфраструктуры, – приоритетные вещи мы обязательно поддержим,

– заявил президент.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты решили приостановить проекты USAID в рамках внутриполитических решений. Аудиты, которые проведут американцы, не связаны с Украиной или любым другим государством, в которых работало Агентство.