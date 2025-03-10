Рубио надеется, что в Джидде решат вопрос приостановки военной помощи Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что вопрос приостановления военной помощи Украине может быть урегулирован во время переговоров в Саудовской Аравии. Стороны также обсудят возможное перемирие с Россией.

Рубио надеется, что переговоры в Саудовской Аравии станут ключом к восстановлению военной помощи Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Что Рубио ожидает от переговоров в Садовской Аравии

Марко Рубио отметил, что пауза в поставках оружия – "это то, что, я надеюсь, мы сможем решить".

Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого,

– подчеркнул госсекретарь.

Также он прокомментировал возможность прекращения огня в Украине, отметив инициативу Киева о перемирии в воздухе и на море.

"Я не говорю, что этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту", – подчеркнул Рубио.

Напомним, в понедельник 10 марта Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для участия в двусторонних переговорах с украинскими чиновниками.