"Припарковал" электросамокат в фонтане: суд оштрафовал львовянина

Во Львове суд оштрафовал молодого человека, который выбросил электросамокат в фонтан на площади Рынок. Его задержала "Муниципальная охрана" в мае 2021 года.

На нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство. Также парню придется оплатить судебный сбор.

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Молодой человек выбросил электросамокат в фонтан

По постановлению суда, вечером 29 мая подросток, находясь на площади Рынок, выбросил в фонтан прокатный электросамокат компании Bolt.

Однако в постановлении суда не указано, почему он это сделал, а также его возраст.

К нарушителю сразу подошли представители "Муниципальной охраны".

На их замечания парень не реагировал.

Вместо этого он начал агрессивно вести себя и ругаться.

На нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство и злостное неповиновение работникам "Муниципальной охраны".

Инцидент произошел на площади Рынок / Фото "Праздник грибов и форели"

Суд оштрафовал молодого человека

На судебные заседания парень не являлся. Поэтому дело нарушителя рассматривали в его отсутствие.

Судья Галицкого районного суда Виталий Стрельбицкий признал его виновным в административном правонарушении. Его оштрафовали на 255 гривен. Кроме этого, хулигану придется заплатить 454 гривны судебного сбора.

Во Львове в последнее время стали довольно популярны услуги проката электросамокатов. Однако львовяне часто жалуются, что они мешают ходить по тротуарам и передвигаться по велодорожками. Поэтому недавно городские депутаты установили правила пользования электросамокатов. В частности, в городе установили допустимую скорость движения по тротуарам.