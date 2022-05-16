Природа в Харькове очистилась настолько, что в город пришли дикие кабаны: забавное видео

Харьков медленно приходит в себя после тяжелых бомбардировок российских оккупантов. В город не боятся забегать даже дикие животные.

Контрнаступательная операция ВСУ в Харьковской области проходит успешно. Наши мужественные воины гонят оккупантов к границе и делают все возможное, чтобы в ближайшее время вся область была свободной, а над всеми городами развевался украинский флаг.

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Дикие кабаны в Харькове

Харьков постепенно "отходит" от тяжелых обстрелов и бомбардировок российских оккупантов. В городе наступает такая гармония, что его посетили даже представители дикой природы.

Жителям города удалось зафиксировать диких кабанов, спокойно гулявших по аллее.

"Природа в городе так очистилась, что в него вернулись дикие кабаны", – шутят они.

Дикие кабаны в Харькове: видео

Ситуация в Харькове и области: последние новости

После долгой паузы в Харькове возобновили движение транспорта. После недель бомбардировок и обстрелов город начал медленно возвращаться к нормальной жизни. Общественный транспорт начал курсировать впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Ранее мэр города Игорь Терехов пообещал, что первое время проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

Отважные воины ВСУ прогоняют российских оккупантов с территории Харьковской области. Нашим защитникам уже удалось оттеснить врага почти до самой границы. Прямо сейчас ВСУ проводят сразу несколько контратак, чтобы выгнать рашистов в Россию. Большую роль играет опыт наших героев в войне с россиянами с 2014 года – нашим героям известны все приемы врага. Также сообщается, что благодаря помощи партнеров и способностям наших героев, наши силы лучше подготовлены, а их моральный дух победителей значительно превышает эмоциональный упадок рашистов.

Также известно о том, что российские оккупанты сосредотачивают свои силы на Изюмском направлении. Враг планирует сдержать скорейшее продвижение ВСУ. Кроме того, рашисты надеются провести наступательные действия, занять новые позиции и сохранить шансы на оцепление ВСУ в зоне ООС.

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