Контрнаступальна операція ЗСУ на Харківщині проходить успішно. Наші мужні воїни женуть окупантів до кордону та роблять усе можливе, щоб найближчим часом уся область була вільна, а над всіма містами майорів український прапор.

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Дикі кабани у Харкові

Харків поволі "відходить" від важких обстрілів та бомбардувань російських окупантів. У місті настає така гармонія, що до нього завітали навіть представники дикої природи.

Мешканцям міста вдалося зафіксувати диких кабанів, які спокійно гуляли алеєю.

"Природа в місті так очистилась, що до нього повернулися дикі кабани", – жартують вони.

Дикі кабани в Харкові: відео

Ситуація в Харкові та області: останні новини

Після довгої паузи у Харкові відновили рух транспорту. Після тижнів бомбардувань та обстрілів місто почало поволі повертатися до нормального життя. Громадський транспорт почав курсувати вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України. Раніше мер міста Ігор Терехов пообіцяв, що на перший час проїзд у громадському транспорті буде безплатним.

Відважні воїни ЗСУ проганяють російських окупантів з території Харківської області. Нашим захисникам вже вдалося відтіснити ворога майже до самого кордону. Просто зараз ЗСУ проводять одразу декілька контратак, щоб вигнати рашистів до Росії. Велику роль відіграє досвід наших героїв у війні з росіянами з 2014 року – нашим героям відомі усі прийоми ворога. Також повідомляється, що завдяки допомозі партнерів та здібностям наших героїв наші сили краще підготовлені, а їх моральний дух переможців значно перевищує емоційний занепад рашистів.

Також відомо про те, що російські окупанти зосереджують свої сили на Ізюмському напрямку. Ворог планує стримати швидке просування ЗСУ. Окрім того, рашисти сподіваються провести наступальні дії, зайняти нові позиції та зберегти шанси на оточення ЗСУ в зоні ООС.

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