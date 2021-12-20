Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, обвинения против Порошенко касаются схемы поставок угля со временно оккупированного Донбасса.

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"Речь идет о том, что когда у Украины возник дефицит угля, то вместо того, чтобы покупать его на независимых рынках среди трейдеров и поставщиков угля из Южной Африки, были созданы условия, при которых эта закупка была сорвана", – сказал Сергей Лещенко.

Вместо этого Украину фактически обязали покупать уголь у террористических организаций временно оккупированного Донбасса. Таким образом были обогащены лица, стоявшие за соответствующими схемами, отметил журналист.

По этому делу мы уже видели подозрение Медведчуку, и по этому делу министр энергетики Демчишин получил. Теперь пришел черед Порошенко. Сергей Лещенко журналист, народный депутат VIII созыва

Подозрение еще не приговор, – Лещенко

О возможном подозрении Порошенко касательно соответствующего эпизода, по словам Лещенко, говорили давно. Сейчас пришел черед дать правовую оценку событиям.

"Подозрение – это еще не приговор, посадка в тюрьму. Это не является взысканием в государственный бюджет активов людей, которые совершили преступление. Это просто сообщение человеку о том, что его подозревают, ему нужно искать адвоката и защищаться", – заметил бывший нардеп.

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В то же время, Сергей Лещенко предположил, что Петр Порошенко, вероятно, знал о подозрении раньше. Вероятно, в ближайшие недели пятый президент в Украине не появится.

Справка. Лидер "Европейской Солидарности" уехал за границу накануне. На сайте его политсилы указано, что он посетит Польшу и Турцию. Турчинов заявил, что власти якобы знали о его запланированных встречах со вселенским патриархом и европейскими лидерами.

Лещенко о подозрении Порошенко: смотрите видео

Подозрение Порошенко: коротко