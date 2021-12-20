Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, звинуваченнях проти Порошенка стосуються схеми постачання вугілля із тимчасово окупованого Донбасу.

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"Мовиться про те, що коли в України виник дефіцит вугілля, то замість того, щоб купувати його на незалежних ринках серед трейдерів і постачальників вугілля з Південної Африки, було створено умови, за яких ця закупівля була зірвана", – сказав Сергій Лещенко.

Замість цього Україну фактично зобов'язали купувати вугілля в терористичних організацій тимчасово окупованого Донбасу. У такий спосіб було збагачено осіб, які стояли за відповідними схемами, зазначив журналіст.

По цій справі ми вже бачили підозру Медведчуку і по цій справі міністр енергетики Демчишин отримав. Тепер прийшла черга Порошенка. Сергій Лещенко журналіст, народний депутат VIII скликання

Підозра ще не є вироком, – Лещенко

Про можливу підозру Порошенку щодо відповідного епізоду, за словами Лещенка, казали давно. Наразі прийшла черга дати правову оцінку подіям.

"Підозра – це ще не є вирок, посадка до в'язниці. Це не є стягненням у державний бюджет активів людей, які вчинили злочин. Це просто повідомлення людині про те, що її підозрюють, їй треба шукати адвоката і захищатись", – зауважив колишній нардеп.

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Водночас Сергій Лещенко припустив, що Петро Порошенко, ймовірно, знав про підозру раніше. Ймовірно, найближчі тижні п'ятий президент в Україні не з'явиться.

Довідка. Лідер "Європейської Солідарності" поїхав за кордон напередодні. На сайті його політсили вказано, що він відвідає Польщу та Туреччину. Турчинов заявив, що влада нібито знала про його заплановані зустрічі з вселенським патріархом та європейськими лідерами.

Лещенко про підозру Порошенку: дивіться відео

Підозра Порошенку: коротко