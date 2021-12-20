Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, звинуваченнях проти Порошенка стосуються схеми постачання вугілля із тимчасово окупованого Донбасу.
Зверніть увагу Підозра Порошенку в держзраді: в СБУ розкрили подробиці справи
"Мовиться про те, що коли в України виник дефіцит вугілля, то замість того, щоб купувати його на незалежних ринках серед трейдерів і постачальників вугілля з Південної Африки, було створено умови, за яких ця закупівля була зірвана", – сказав Сергій Лещенко.
Замість цього Україну фактично зобов'язали купувати вугілля в терористичних організацій тимчасово окупованого Донбасу. У такий спосіб було збагачено осіб, які стояли за відповідними схемами, зазначив журналіст.
По цій справі ми вже бачили підозру Медведчуку і по цій справі міністр енергетики Демчишин отримав. Тепер прийшла черга Порошенка.
Підозра ще не є вироком, – Лещенко
Про можливу підозру Порошенку щодо відповідного епізоду, за словами Лещенка, казали давно. Наразі прийшла черга дати правову оцінку подіям.
"Підозра – це ще не є вирок, посадка до в'язниці. Це не є стягненням у державний бюджет активів людей, які вчинили злочин. Це просто повідомлення людині про те, що її підозрюють, їй треба шукати адвоката і захищатись", – зауважив колишній нардеп.
Читайте також Вугілля з окупованого Донбасу: Порошенко проігнорував слідчих, які вручали йому повістку в ДБР
Водночас Сергій Лещенко припустив, що Петро Порошенко, ймовірно, знав про підозру раніше. Ймовірно, найближчі тижні п'ятий президент в Україні не з'явиться.
Лещенко про підозру Порошенку: дивіться відео
Підозра Порошенку: коротко
- 20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Спочатку про це повідомив Олександр Турчинов, який назвав справу сфабрикованою.
- Згодом 24 каналу інформацію про оголошення Петру Порошенку підозри підтвердили в правоохоронних органах.
- За інформацією Турчинова, мовиться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014 – 2015 років.