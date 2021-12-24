Пришел с Зеленским и уйду с ним, – Ермак о своих президентских амбициях

Андрей Ермак признался, что у него нет президентских амбиций. Политик подчеркнул, что он пришел к власти с Владимиром Зеленским и уйдет вместе с ним.

Глава ОП Ермак отметил, что сейчас в Украине – лучший президент за все время. Он остается порядочным и честным человеком.

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Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним,

– подчеркнул Ермак.

По словам главы ОП, Зеленский за годы президентства стал жёстче. Все потому, что каждый день слышать о себе потоки грязи – это непросто.

"За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих сферах, и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в теплой ванне, его не знают или сильно обижены", – отметил Ермак.

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