Пришли с обысками: канцлера Австрии подозревают в коррупции

В Офисе руководящей Австрийской партии следователи провели обыски. Также они посетили и офис канцлера Себастьяна Курца.

В частности в центре внимания – штаб-квартира политической силы Курца в Вене. Мотивом для обысков стало дело о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

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Что известно об обысках

По информации следствия, в СМИ появились материалы, которые якобы проплатило Министерство финансов. Правоохранители утверждают, что информация в изданиях была ложной.

А также – была направлена на то, чтобы продвинуть правительство Курца. Следователи считают, что канцлер сотрудничал с отделом рекламы и потратил примерно 1,3 миллиона евро.

К кому еще есть вопросы у следователей

Обыски начали в среду, 6 октября, утром.

В фокус внимания следователей попало ближайшее окружение Курца:

советник Штефан Штайнер;

специалисту по связям со СМИ Геральд Фляйшманн;

его пресс-секретари.

Также в списке подозреваемых – генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмидт, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.

Что известно о Курце