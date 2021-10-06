Пришли с обысками: канцлера Австрии подозревают в коррупции

6 октября 2021 , 17:04
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Источник:

Der Standard

В Офисе руководящей Австрийской партии следователи провели обыски. Также они посетили и офис канцлера Себастьяна Курца.

В частности в центре внимания – штаб-квартира политической силы Курца в Вене. Мотивом для обысков стало дело о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

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Что известно об обысках

По информации следствия, в СМИ появились материалы, которые якобы проплатило Министерство финансов. Правоохранители утверждают, что информация в изданиях была ложной.

А также – была направлена на то, чтобы продвинуть правительство Курца. Следователи считают, что канцлер сотрудничал с отделом рекламы и потратил примерно 1,3 миллиона евро.

Заметим! Обыски начали в среду, 6 октября, утром.

К кому еще есть вопросы у следователей

В фокус внимания следователей попало ближайшее окружение Курца:

  • советник Штефан Штайнер;
  • специалисту по связям со СМИ Геральд Фляйшманн;
  • его пресс-секретари.

Также в списке подозреваемых – генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмидт, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.

Что известно о Курце

  • В апреле правоохранительные органы начали расследовать коррупцию и взяточничество окружения австрийского канцлера.
  • В мае стало известно, что прокуратура подозревает Курца в том, что он давал ложные показания парламентскому комитету.
  • Тогда канцлер отрицал правонарушения и заявлял, что не уйдет в отставку.
Автор: Анастасія Мигидюк