После некорректного варианта перевода народные депутаты Украины начали писать коллективные запросы на компанию.

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Титры оперативно исправили

А я просто написала украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная,

– сообщила Устинова.

По словам нардепа от "Голоса", уже через несколько часов текст во всех местах поправили. Это удалось сделать благодаря Арсену Костенко, который работает в Netflix. Теперь в титрах указано banderite, а не nazi collaborator.



Netflix исправил некорректный перевод в титрах / Скриншот Александры Устиновой

Скандал с неправильным переводом титров в " Брат-2"

Стриминговая платформа в субтитрах к российскому фильму "Брат-2" перевела слово "бандеровец" как Ukrainian Nazi collaborator (украинский нацистский коллаборант). Это вызвало возмущение в украинском обществе, в частности среди нардепов.

Netflix также перевел ряд неполиткорректных фраз героев, которые имеют признаки расизма, антисемитизма и даже цитируют нацистские приветствия.

Справка. "Брат" и "Брат-2" – российские боевики и криминальные драмы 1997 и 2000 года. Режиссером лент был Алексей Балабанов, роль главного героя исполнил Сергей Бодров-младший.