После некорректного варианта перевода народные депутаты Украины начали писать коллективные запросы на компанию.
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Титры оперативно исправили
А я просто написала украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная,
– сообщила Устинова.
По словам нардепа от "Голоса", уже через несколько часов текст во всех местах поправили. Это удалось сделать благодаря Арсену Костенко, который работает в Netflix. Теперь в титрах указано banderite, а не nazi collaborator.
Netflix исправил некорректный перевод в титрах / Скриншот Александры Устиновой
Скандал с неправильным переводом титров в " Брат-2"
- Стриминговая платформа в субтитрах к российскому фильму "Брат-2" перевела слово "бандеровец" как Ukrainian Nazi collaborator (украинский нацистский коллаборант). Это вызвало возмущение в украинском обществе, в частности среди нардепов.
- Netflix также перевел ряд неполиткорректных фраз героев, которые имеют признаки расизма, антисемитизма и даже цитируют нацистские приветствия.