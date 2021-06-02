Після некоректного варіанту перекладу народні депутати України почали писати колективні запити на компанію.

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Титри оперативно виправили

А я просто написала українцям з Кремнієвої Долини. Наша діаспора там неймовірна,

– повідомила Устінова.

За словами нардепки від "Голосу", вже за кілька годин текст в усіх місцях поправили. Це вдалося зробити завдяки Арсену Костенку, який працює у Netflix. Тепер у титрах зазначено banderite, а не nazi collaborator.



Netflix виправив некоректний переклад у титрах / Скриншот Олександри Устінової

Скандал з неправильним перекладом титрів до "Брат-2"

Стрімінгова платформа в субтитрах до російського фільму "Брат-2" переклала слово "бандерівець" я Ukrainian Nazi collaborator (український нацистський колаборант). Це викликало обурення в українському суспільстві, зокрема серед нардепів.

Netflix також переклав низку неполіткоректних фраз героїв, які мають ознаки расизму, антисемітизму і навіть цитують нацистські вітання.

Довідка. "Брат" і "Брат-2" – російські бойовики та кримінальні драми 1997 та 2000 року. Режисером стрічок був Олексій Балабанов, роль головного героя виконав Сергій Бодров-молодший.