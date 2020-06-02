Сейчас в международной группе G7 возглавляют Соединенные Штаты. Дональд Трамп заявил, что хочет приобщить к "Большой семерке" и другие страны, в том числе и Россию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что изменение членства или формата на постоянной основе не является прерогативой страны, которая председательствует.

Трамп не може змінювати склад G7

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виступив проти повернення Росії до G7, адже не бачить для цього достатніх підстав, повідомляє 24 канал.

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За його словами, чинний голова групи, яким наразі є США, має низку прерогатив. Однак не може змінювати склад групи, запрошуючи нові країни.

США можуть направляти адресні запрошення (третіх країн – 24 канал), що відображають пріоритети. Але зміна складу, приналежності до групи на постійній основі не є прерогативою голови G7,

– зазначив Боррель.

За його словами, з погляду Євросоюзу, "G7 – життєво необхідний формат для країн, об'єднаних спільними цінностями та спільними зобов'язаннями".

Боррель також додав, що раніше група працювала у форматі G8 – за участю Росії. Але РФ зробила свій вибір, а це призвело до переходу від G8 до G7.

Важливо! Так глава дипломатії ЄС відреагував на нещодавню заяву Дональда Трампа. Американський президент повідомив, що хоче перенести саміт G7 щонайменше на осінь та запросити на нього Росію та інші країни. Британія заявила, що блокуватиме повернення Росії в G7.

Зустріч лідерів G7: коротко

Що відомо про G7?До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міжнародний клуб утворили у 1976 році. На форумах G7 здебільшого обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). Однак у 2018 році РФ виключили з клубу через агресію проти України.