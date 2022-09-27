В россии снова изменили дату: когда путин может аннексировать оккупированные области Украины

Наглые планы россии снова летят кувырком. В этот раз кремль перенес дату объявления присоединения оккупированных территорий Украины к россии.

Марионетки кремля на Донбассе заявили, что псевдореферендум о вхождении украинских территорий в состав россии будет продолжаться несколько дней. Заявления боевиков из квазиреспублики в Донецке распространили российские пропагандистские СМИ, пишет 24 канал.

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Боевики так называемой "днр" считают, что 4 ноября – это "лучшая дата" для проведения фейкового референдума.

Путин хочет присоединить территории Украины к своему болоту

В кремле официально не говорили, когда именно пойдут на эскалацию и назовут украинские города и села своими. Однако разведка Великобритании сообщала, что на 30 сентября запланировано обращение владимира путина к обеим палатам парламента. В это время он может объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к россии.

Британская разведка отметила, что такими объявлениями государство-агрессор хочет оправдать так называемую "спецоперацию" и консолидировать поддержку войны.

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Добавим, что накануне российские политики говорили о создании отдельного "федерального округа" для оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Ему даже придумали название – Крымский. Возглавить этот вымышленный округ якобы может бывший гендиректор "роскосмоса" дмитрий рогозин.

Оккупанты уже объявляют результаты псевдореферендумов

Российские пропагандисты публикуют первые "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Как известно, российские оккупанты 23 – 27 сентября проводят фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Захватчики рисуют почти стопроцентную "поддержку" присоединения оккупированных территорий Украины к составу россии.

Оккупанты 26 сентября объявили состоявшимся псевдореферендум в Запорожской области. Оккупационные власти на Луганщине тоже уже объявили "рефередум" состоявшимися.

Однако в обоих случаях россияне заявили о большой явке, хотя на оккупированных территориях проживает гораздо меньше людей, чем придумывают россияне.

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