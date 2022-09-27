Маріонетки кремля на Донбасі заявили, що псевдореферендум про входження українських територій до складу росії триватиме кілька днів. Заяви бойовиків з квазіреспубліки у Донецьку поширили російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 канал.

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Бойовики з так званої "днр" вважають, що 4 листопада – це "найкраща дата" для проведення фейкового референдуму.

Путін хоче приєднати території України до свого болота

У кремлі наразі офіційно не казали, коли саме підуть на ескалацію й назвуть українські міста й села своїми. Однак розвідка Великої Британії повідомляла, що на 30 вересня заплановане звернення владіміра путіна до обох палат парламенту. Саме тоді він може оголосити про приєднання окупованих регіонів України до росії.

Британська розвідка зазначила, що такими оголошеннями держава-агресорка хоче виправдати так звану "спецоперацію" та консолідувати підтримку війни.

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Додамо, що напередодні російські політики говорили про створення окремого "федерального округу" для окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Йому навіть придумали назву – Кримський. Очолити цей вигаданий округ нібито може колишній гендиректор "роскосмосу" дмитро рогозін.

Окупанти вже оголошують результати псевдореферендумів

Російські пропагандисти публікують перші "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Як відомо, російські окупанти 23 – 27 вересня проводять фейкові "референдуми" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Загарбники малюють майже стовідсоткову "підтримку" щодо приєднання окупованих територій України до складу росії.

Окупанти 26 вересня оголосили псевдореферендум у Запорізькій області таким, що відбувся. Окупаційна влада на Луганщині теж вже оголосила "рефередум" такими, що відбувся.

Однак в обох випадках росіяни заявили про велику явку, хоча на окупованих територіях проживає значно менше людей, ніж вигадують росіяни.

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