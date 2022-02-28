Присоединение Украины к энергосистеме Европы – настоящее историческое решение, – глава Укрэнерго

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что присоединение энергосистемы Украины к энергосети ENTSO-E станет историческим решением, способным помочь в войне. Оно планируется уже через несколько недель на фоне военной агрессии России.

По словам Кудрицкого, присоединение способно стать оптимальным решением на будущее. Оно будет свидетельствовать, что Украина является неотделимой частью европейского пространства. Энергосистема Европы протянется от Мариуполя до Лиссабона. К этому решению Укрэнерго и вся энергетическая отрасль готовилась в течение 6 лет

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Присоединение к энергосистеме Европы – историческое решение

Кудрицкий рассказал, что за время подготовки к интеграции Украина инвестировала в развитие электроэнергетической инфраструктуры более 700 миллионов евро. Она укрепила киберзащиту энергообъектов и выполнила все ключевые технические условия для нее. Интеграция в европейскую энергосеть не только поможет нашей стране во время войны, но и станет оптимальным решением для будущего.

Ведь после войны она позволит Украине и Европе совместно развивать свой энергетический сектор и повышать энергетическую безопасность всех европейских стран,

– говорится в сообщении.

В компании добавили, что украинская энергосистема должна интегрироваться в энергосети континентальной Европы ENTSO-E в кратчайшие сроки.

"Такая позиция была поддержана министрами энергетики стран ЕС на внеочередном заседании Рады по вопросам энергетики Евросоюза", – подчеркнула Укрэнерго.

В то же время в компании пояснили, что Украина уже доказала свою способность управлять энергосистемой во время военной агрессии России и информационных атак. Кроме этого, она способна поддерживать ее стабильную работу.

"Оператор системы передачи Укрэнерго и другие украинские энергетические компании сегодня делают все, чтобы вооруженные силы Украины, территориальная оборона и мирные граждане имели устойчивое энергопитание при любых условиях", – добавили в Укрэнерго..

Заметьте Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем

В Европе поддерживают Украину

В компании сообщили, Украина будет нуждаться в поддержке со стороны европейских партнеров и Европы, если государство-агрессор продолжит нарушать нормы международного права во время войны и нанесет вооруженный удар по украинской энергосистеме.

"Эта поддержка позволит Укрэнерго сохранить устойчивое энергопитания военной инфраструктуры, что поможет нашей героической армии продолжать защищать Украину, а украинским больницам оказывать медицинскую помощь", – добавили в Укрэнерго.

Также это позволит избежать гуманитарной и экологической катастрофы и не оставить украинские города без света, воды и тепла. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил министров энергетики стран ЕС "за беспрецедентную поддержку Украины в условиях грубой российской агрессии".

"Заседание министров показало, что в ЕС четко осознают необходимость противодействия вызовам, которые несет вооруженная агрессия против Украины", – отметил министр.

Он добавил, что Евросоюз, кроме военной и гуманитарной помощи, также поддерживает скорейшее присоединение энергосистемы Украины к континентальной объединенной сети.

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Украина вплотную приблизилась к энергетической независимости

По словам Галущенко, необходимые технические вещи будут решать в тесной координации с Еврокомиссией, странами ЕС и ближайшими международными партнерами.

Мы вплотную приблизились к нашей энергетической независимости,

– подчеркнул министр.

Заметьте, что еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что чрезвычайную синхронизацию украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E могут провести через несколько недель. Об этом она сказала на пресс-конференции после окончания Европейского совета по энергетическим вопросам в Брюсселе. По словам Симсон, со стороны министров это широко поддержали.

"Поэтому мы будем продвигаться вперед, чтобы присоединить украинскую систему как можно быстрее", – отметила Симсон.

Министры энергетики ЕС провели внеочередное заседание, чтобы обсудить энергетическую ситуацию в Европе на фоне войны России против Украины. Ранее Симсон анонсировала, что они рассмотрят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской. Она отметила, что будет просить ENTSO-E поддержать это как можно быстрее.

Обратите внимание, что Украина отказалась подключаться обратно к энергосистемам РФ и Беларуси. Это случилось после успешного тестирования в изолированном режиме работы энергосистемы страны, вместе с молдавской энергосистемой, после вторжения России и обстрелов с территории Беларуси.

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