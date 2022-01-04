Присоединилась к оккупантам в 2014 году: в Черновцах к 12 годам приговорили экс-сотрудницу МВД

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 12 годам лишения свободы бывшую сотрудницу МВД Украины. В 2014 году она предала присягу и присоединилась к российским оккупантам.

По данным следствия, уроженка Донецка с позывным "Корса" с тех пор активно участвует в террористической деятельности. Специальное обучение военному делу женщина проходила в России.

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Преступная деятельность предательницы

Предательница на должности командира артиллерийского дивизиона напрямую руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих батальонов реактивными системами залпового огня "Град", что привело к массовой гибели людей.

Шевченковский районный суд города Черновцы признал бывшую сотрудницу МВД Украины виновной в совершении преступлений по статье об участии в террористической группе или террористической организации и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В настоящее время осужденная скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, она объявлена ​​в розыск,

– добавили в СБУ.

Суд отправил за решетку пособницу боевиков

В российских средствах массовой информации есть большое количество интервью террористки, известной по позывному "Корса", – ее настоящее имя Ольга Качура.

В октябре 2021 года женщина, которая проживала в Донецке, по заданию оккупантов переместила ранее обустроенный на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области схрон с боевыми припасами и взрывчатыми устройствами и веществами.

Фигурантке предъявлены обвинения по статьям о:

создании террористической группы или террористической организации;

незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Теперь она проведет за решеткой следующие восемь лет.

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