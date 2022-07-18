Приспешник путина сергей кириенко мог пострадать во время ударов по Новой Каховке

Во время очередного удара по вражеским целям в Херсонской области мог пострадать первый заместитель главы администрации российского диктатора путина сергей кириенко. Он находился в Новой Каховке и встречался с коллаборантами.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В то же время пропагандисты утверждают, что Сергей Кириенко успел выехать до удара ВСУ по вражеским складам в Новой Каховке.

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Во время обстрела пострадали военные

Пропагандисты умалчивают о том, что Вооруженные Силы в который раз уничтожили склады оккупантов. Они начали разгонять фейк об ударе по Каховской ГЭС.

Однако во время атаки неподалеку от вражеского склада, как утверждают российские телеграм-каналы, сергей кириенко находился там. В результате удара погибли 2 оккупанта, 1 считают пропавшим без вести.

О состоянии кириенко пока ничего не известно.

ВСУ снова уничтожили склады врага в Новой Каховке

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что 18 июля Вооруженные Силы в третий раз нанесли точный удар по складам оккупантов в Новой Каховке.

Утром склады боеприпасов начали детонировать. Взрывы продолжались с 5 утра и до обеда. Около 18:00 ВСУ снова нанесли точный удар. Впоследствии Хлань уточнил, что сообщил, что зафиксирован "прилет" по россиянам в районе асфальтного завода на объездной.

Кроме того, около обеда 18 июля в Бериславе, который находится на правом берегу Днепра, на базе передвижной механизированной колонны на промышленном объекте была уничтожена база оккупантов, где они размещали технику и боеприпасы.

Хлань добавил, что ВСУ нанесли точечные удары по складам россиян, нанеся урон врагу не только в технике, но и живой силе. Советник главы ОВА отметил и роль партизанского движения.

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