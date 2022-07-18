Про це повідомляють російські телеграм-канали. Водночас пропагандисти стверджують, що сєргєй кірієнко встиг виїхати до удару ЗСУ по ворожих складах у Новій Каховці.

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Під час обстрілу постраждали військові

Пропагандисти замовчують той факт, що Збройні Сили вкотре знищили склади окупантів. Вони почали розганяти фейк про удар по Каховській ГЕС.

Однак під час атаки неподалік ворожого складу, як стверджують російські телеграм-канали, сєргєй кірієнко таки перебував там. Унаслідок удару загинули 2 окупантів, 1 вважають зниклим безвісти.

Про стан кірієнка поки що нічого невідомо.

ЗСУ знову знищили склади ворога у Новій Каховці

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що 18 липня Збройні Сили втретє завдали точного удару по складах окупантів у Новій Каховці.

Уранці склади боєприпасів почали детонувати. Вибухи тривали з 5 ранку і до обіду. Близько 18:00 ЗСУ знову завдали точного удару. Згодом Хлань уточнив, що повідомив, що зафіксовано "приліт" по росіянах у районі асфальтного заводу, що на об'їзній.

Окрім того, близько обіду 18 липня у Бериславі, який на правому березі Дніпра, на базі пересувної механізованої колони на промисловому об'єкті була знищена база окупантів, де вони розміщали техніку та боєприпаси.

Хлань додав, що ЗСУ завдали точкових ударів по складах росіян, завдавши втрат ворогу не тільки у техніці, але й живій силі. Радник голови ОВА відзначив і роль партизанського руху.

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