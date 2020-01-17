За расследованием авиакатастрофы МАУ будет следить 5 стран: детали

Для независимого расследования авиакатастрофы МАУ в Иране создали формальную группу. Она будет следить за работой всех органов, ведущих расследование.

Об этом договорились главы 5 МИД стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ, сообщил Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству.

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Накануне в Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Канады, Британии, Швеции и Афганистана.

Как будет работать группа

Формальная группа будет помогать органам расследования.

Наш генеральный прокурор направил письма всем своим коллегам, которые привлечены для участия в работе группы специального расследования,

– заявил Пристайко.

Политик напомнил, что по аналогии с MH17 "эта работа может длиться годами". Поэтому именно для того, чтобы не потерять контроль за работой всех групп и органов, группа министерского уровня будет время от времени встречаться и анализировать работу, направлять ее в политически нужное русло.

На встрече в Лондоне присутствовал глава МИД Нидерландов, который рассказал о ходе расследования катастрофы MH17 и опасности, которые лежат за ним.

Все новости об авиакататсрофе MH17 и ходе расследования – читайте по ссылке.

Вадим Пристайко рассказал, что миссии 5 стран в ООН уже вошли в контакт и готовят предложения на международном уровне, каким образом "мы будем давить на Иран и требовать ответственности за то, что произошло".

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Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.



Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала