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      За розслідуванням авіакатастрофи МАУ стежитиме 5 країн: деталі

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      Як за розслідування авіакатастрофи МАУ стежитиме 5 країн / Getty images

      Для незалежного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані створили формальну групу. Вона буде стежити за роботою усіх органів, які ведуть розслідування.

      Про це домовилися глави 5 МЗС країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака МАУ, повідомив Вадим Пристайко під час години запитань до уряду.

      Зверніть увагу: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Напередодні у Лондоні відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Канади, Британії, Швеції та Афганістану.

      Як працюватиме група

      Формальна група буде допомагати органам розслідування.

      Наш генеральний прокурор надіслав листи всім своїм колегам, які залучені для участі в роботі групи спеціального розслідування,
      – заявив Пристайко.

      Політик нагадав, що за аналогією з MH17 "ця робота може тривати роками". Тож саме для того, щоб не втратити контроль за роботою всіх груп і органів, група міністерського рівня буде час від часу зустрічатися і аналізувати роботу, спрямовувати її у політично потрібне русло.

      На зустрічі в Лондоні був присутній глава МЗС Нідерландів, який розповів про хід розслідування катастрофи MH17 та небезпеки, які лежать за ним.

      Всі новини про авіакататсрофу MH17 та хід розслідування – читайте за посиланням.

      Вадим Пристайко розповів, що місії 5 країн в ООН вже увійшли в контакт і готують пропозиції на міжнародному рівні, яким чином "ми будемо тиснути на Іран і вимагати відповідальності за те, що відбулося".

      Важливо: Як збили літак МАУ в Ірані: усі відео

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Канада Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран МАУ Вадим Пристайко авіація Велика Британія Швеція Афганістан Розслідування
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