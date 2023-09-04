Однажды мы проснемся и увидим, что России на Кавказе больше нет, – Пашинян

4 сентября 2023, 06:34
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Источник:

La Repubblica

Россия постепенно удаляется от Южного Кавказа. Это констатировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в России обвиняли страны Запада. Мол, они подталкивают армянское правительство "к принятию мер, направленных на вытеснение России из региона".

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Реальность такова, что Россия сама идет

Напротив, мы видим, что Россия сама идет из региона из-за тех шагов, которые она делает или не делает. По каким причинам это происходит? Мы не знаем. Мы можем иметь свои наблюдения по этому поводу, но я не могу что-либо утверждать,
– цитирует его агентство Armenpress.

Премьер-министр Пашинян добавил, что "есть процессы". И они толкают на мысль, что "однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет".

Россия не сдержала обещаний

Армянский премьер-министр привел в пример ситуацию с Лачинским коридором. Он упрекнул Россию в том, что она не выполнила обязательств по обеспечению безопасности население Нагорного Карабаха.

Пашинян припомнил договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией. Их заключили по завершении боевых действий в 2020 году. Они предполагали, что миротворцы из России будут контролировать Лачинский коридор Но премьер отмечает, что этого не произошло.

"Почему? Причин может быть две: либо Россия не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично", – подчеркнул он.

Зависимость Армении от России – ошибка

По словам Пашиняна, зависимость Армении от России в сфере безопасности – стратегическая ошибка.

Архитектура сохранности Армении на 99,999 процента была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения орудия и боеприпасов. Однако сегодня, в ситуации когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, понятно, что даже при желании Россия не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении,
– добавил он.

Премьер добавил, что в сфере безопасности не стоит зависеть или быть привязанным "лишь к одному месту". Что именно это решение являлось стратегической ошибкой.

Он добавил, что Ереван начал предпринимать попытки диверсифицировать политику безопасности только постфактум. Лишь тогда, когда Армения "вкусила горькие плоды этой ошибки".

Автор: Назарій Лазур