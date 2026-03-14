Российские командиры могут записывать погибших "живыми", чтобы получать их деньги, –"Атеш"

Российские командиры на Запорожском направлении могут скрывать реальные потери личного состава и присваивать выплаты, начисленные погибшим военным. В отчетности часть павших записывают как якобы продолжающих службу, благодаря чему командование получает финансирование на несуществующих бойцов.

Об этом пишет партизанское движение "Атеш". Информацию передал агент в штабе 42-й мотострелковой дивизии России.

Смотрите также Российскому командованию сил ПВО в Крыму грозит увольнение: партизаны "АТЕШ" назвали причину

Что делают российские командиры на Запорожском направлении?

По словам агента "АТЕШ", часть погибших в документах продолжают записывать как тех, что якобы находятся на службе. Схема работает через умышленное занижение потерь в отчетности. Например, если из подразделения из 100 военных погибают около 20 человек, в документах могут указывать только пять погибших, а остальных формально оставляют в списках личного состава. В результате государство продолжает начислять на этих военных зарплаты, премии и другие выплаты.

По утверждению подполья, вместо семей погибших эти средства могут оставаться в распоряжении командования. В 70-м и 291-м мотострелковых полках за последние месяцы таким образом могли скрыть более 50 погибших военнослужащих.

В движении "Атеш" отмечают, что подобная практика позволяет не только занижать реальные потери на фронте, но и системно присваивать государственные средства, предназначенные для обеспечения военных и их семей.

О каких ситуациях в российской армии рассказывали партизаны "Атеш"?