Притула объявил о своем выходе из "Голоса"

Сергей Притула заявил, что выходит из партии "Голос". По его словам, это было сознательное и взвешенное решение.

Волонтер подчеркнул, что не уходит из политики, а уходит из политической силы, которая "не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

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Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не оставил бы основатель. Однако, по состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос",

– написал он.

Партийные "верхи" не слышат "низов"

Сергей Притула отметил, что до последнего верил в возможность "цивилизованного диалога и реанимации партии", за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тысяч украинцев.

Однако, по его словам, диалога не получилось, потому что партийные "верхи" не слышат "низов" и "эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса" по всей Украине".

Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства,

– отметил волонтер.

Он добавил, что для таких людей имеет что предложить и публично сообщит о своих планах в политике. И в дальнейшем политических спутников будет выбирать осмотрительнее.

О проблемах партии "Голос"

Сергей Притула присоединился к политической партии "Голос" 2 года назад, 8 июня 2019, перед прошлыми выборами в Верховную Раду.

Относительно проблем партии "Голос" Сергей Притула намекнул на голосование некоторых членов фракции в Раде, которое идет вразрез с желанием избирателей и предвыборными обещаниями.

По его словам, именно здесь и должна проявиться позиция руководства политсилы:

очистить партийные ряды;

начать процедуру применения императивного мандата;

публично осудить действия депутата.

Но отсутствие каких-либо реакций руководства партии на "зашкварные" голосования своих депутатов на любом уровне, означает не только толерирование, но и согласование такого поведения,

– добавил шоумен.

Волонтер подытожил: "Более того, партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса". Это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими "функционерами" мне не по пути".