Во время интервью Сергея Притулу спросили, чем он отличается от Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Кроме того, у политика поинтересовались, что он может предложить обществу.
Заметьте Смешит, но не обижает, – Притула ответил на "выступления в клубах" от Рудык
Людьми, которыми я сейчас себя окружаю. Это люди, с которыми я проработал в "Голосе" два года. Они являются квинтэссенцией того, что я хочу предложить украинской политике. Это набор лучших черт, у двух вышеупомянутых – не конкретно политиков, а политических сил, которые они возглавляют,
– ответил Притула.
Какие это люди: ответ Притулы
- Патриоты без намеков на коррупционные шлейфы.
- Новые лица, однако профессиональные. Притула отметил, что в Украине как-то так получается, что если новое лицо, то это свадебные фотографы.
- Если же большие патриоты, то в их командах можно найти людей с определенными элементами коррупционных историй.