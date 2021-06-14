Во время интервью Сергея Притулу спросили, чем он отличается от Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Кроме того, у политика поинтересовались, что он может предложить обществу.

Заметьте Смешит, но не обижает, – Притула ответил на "выступления в клубах" от Рудык

Людьми, которыми я сейчас себя окружаю. Это люди, с которыми я проработал в "Голосе" два года. Они являются квинтэссенцией того, что я хочу предложить украинской политике. Это набор лучших черт, у двух вышеупомянутых – не конкретно политиков, а политических сил, которые они возглавляют,

– ответил Притула.

Какие это люди: ответ Притулы

Патриоты без намеков на коррупционные шлейфы.

Новые лица, однако профессиональные. Притула отметил, что в Украине как-то так получается, что если новое лицо, то это свадебные фотографы.

Если же большие патриоты, то в их командах можно найти людей с определенными элементами коррупционных историй.

Заметьте! Сергей Притула заявил, что ежедневно происходят вещи, которые делают бренд "Голоса" максимально токсичным. Именно поэтому политик решил выйти из партии.