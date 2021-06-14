Під час інтерв'ю Сергія Притулу запитали, чим він відрізняється від Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Окрім того, у політика поцікавилися, що він може запропонувати суспільству.
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Людьми, якими я зараз себе оточую. Це люди, з якими я пропрацював у "Голосі" два роки. Вони є квінтесенцією того, що я хочу запропонувати українській політиці. Це набір найкращих рис, які є у двох вище згаданих – не конкретно політиків, а політичних сил, які вони очолюють,
– відповів Притула.
Які це люди: відповідь Притули
- Патріоти без натяків на корупційні шлейфи.
- Нові обличчя, однак фахові. Притула зауважив, що в Україні якось так виходить, що якщо нове обличчя, то це весільні фотографи.
- Якщо ж великі патріоти, то у їхніх командах можна знайти людей з певними елементами корупційних історій.