Притула зауважив, що такими заявами демонструється теперішній "високий" рівень комунікації. За словами політика, ця риторика не пасує людині, яка уклінно просила його максимально долучатися до виборів.

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До 26 жовтня такої риторики не було. Зараз чомусь з'явилася. Давайте будемо послідовні. Треба було це сказати в червні, липні, серпні минулого року. Мене це дуже смішить,

– наголосив Притула.

Окрім того, політик наголосив: він не ображається, бо ці заяви – далекі від дійсності.

Притула розповів, що останнім часом у нього було дуже багато роботи. У межах підготовки до з'їзду 15 травня він об'їздив понад 50% осередків партії по всій Україні. Деякі – відвідував навіть двічі.

За словами Притули, наразі він дуже багато "катається Україною". Зокрема, він зустрічається з представниками політичних структур, командами людей, які працюють на місцях. Притула також зауважив, що у певних випадках розмова переходить у співпрацю.

"Партійна робота, розбудова партії – це дуже важка, кропітка, місцями марудна справа. Але я маю до того велике бажання", – підсумував Притула.

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