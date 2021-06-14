Притула отметил, что такими заявлениями демонстрируется нынешний "высокий" уровень коммуникации. По словам политика, эта риторика не подходит человеку, который покорнейше просил его максимально приобщаться к выборам.
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До 26 октября такой риторики не было. Сейчас почему-то появилась. Давайте будем последовательны. Надо было это сказать в июне, июле, августе прошлого года. Меня это очень смешит,
– подчеркнул Притула.
Кроме того, политик подчеркнул: он не обижается, потому что эти заявления – далеки от действительности.
Притула рассказал, что в последнее время у него было очень много работы. В рамках подготовки к съезду 15 мая он объездил более 50% ячеек партии по всей Украине. Некоторые навещал даже дважды.
По словам Притулы, сейчас он очень много "катается по Украине". В частности, он встречается с представителями политических структур, командами людей, которые работают на местах. Притула также отметил, что в определенных случаях разговор переходит в сотрудничество.
"Партийная работа, развитие партии – это очень трудное, кропотливое, местами хлопотное дело. Но у меня к этому большое желание", – подытожил Притула.
Заявления Рудык: главное
- Кира Рудык заявила, что у Сергея Притулы за время его пребывания в рядах "Голоса" было очень много амбиций. Политик подчеркнула: есть люди из мира шоу-бизнеса, которым партия – очень благодарна. В то же время "партийная работа – это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это – системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется".
- Когда Притула сообщил о своем выходе из партии, Рудык заявила, что его действия в последнее время были неорганизованными. Политик подчеркнула: за это время Притула озвучил ряд желаний. Сначала он хотел возглавить партию, впоследствии – киевскую ячейку, а еще раньше – фракцию в Киевсовете.
- Рудык отметила, что "я искренне желаю, чтобы он наконец определился с тем, что он хочет делать, и мы можем пожелать ему только успеха в стремлении возглавить хоть что-то".