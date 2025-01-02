Притула откровенно сказал, как реагирует на свою фамилию в вероятных избирательных списках

Основатель благотворительного фонда Сергей Притула политику в своей жизни поставил на глубокую паузу в феврале 2022 года. Однако волонтер с сожалением констатирует, что так поступили не все. Самое обидное для него стало то, что нож ему в спину пытаются воткнуть свои же.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, отметив, что среди таких есть люди, которые очень много пользы делают сейчас для украинской армии. Но, по его словам, если бы они не отвлекались на грязные политтехнологии, то могли бы помогать еще больше.

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Отношение Притулы к выборам

В информационном пространстве появляются данные социологических опросов украинцев на тему выборов, в том числе за кого бы они проголосовали, если бы выборы проходили уже сейчас. К появлению своей фамилии в списках во время вероятного голосования волонтер относится относительно негативно.

С одной стороны я благодарю, мне всегда льстит внимание, с другой стороны я являюсь категорическим противником любых разговоров о выборах во время войны,

– подчеркнул Притула.

К сведению! Согласно Конституции Украины, президентские выборы в нашем государстве должны были состояться в конце марта 2024 года. Однако они были отсрочены в связи с военным положением.

Как украинцы воспринимают тему выборов во время войны

По словам основателя благотворительного фонда, во-первых, организовать и провести выборы сейчас в Украине невозможно. Во-вторых, когда люди слышат о выборах, то воспринимают новости об этом немного по-другому, чем думают по этому поводу социологические службы, которые проводят срез мнений общества.

Особенно, как заметил Притула, когда уже несколько месяцев обсуждается тема о том, выгодные или нет условия мирного соглашения, которое Украина может подписать путем проведения переговоров с Россией при посредничестве США.

"Вот я себе представляю, что сижу дома и это читаю, что Украине такие условия не подходят. В этот момент я рассуждаю, что "сверху" что-то знают и о каком-то мире говорят. А если говорят о мире, значит, скоро все должно закончиться. Тогда возникают мысли, что и донатить не надо уже, раз все само по себе как-то рассосется", – озвучил Притула.

Когда у украинцев интересуются, за кого бы они проголосовали, если бы в ближайшие выходные состоялись выборы, граждане, по словам Притулы, начинают думать, что, поскольку инициируется такая тема, то война точно должна скоро закончиться.

"А я, откровенно говоря, не вижу оснований, чтобы о подобном дискутировать. Есть ли хоть одна причина, почему россияне должны остановиться и не атаковать нас дальше? Им до Днепропетровской области осталось 6,5 километров. Я бы с радостью пообщался о рейтингах, местах в них, процентах, но после того, как закончится война", – отметил Притула.

Напомним, руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что выборы президента в Украине планируют провести сразу после окончания российско-украинской войны. Только при таких условиях можно будет организовать этот процесс таким образом, чтобы беженцы, которые находятся за пределами Украины, и военные, которые сейчас воюют на фронте, имели возможность проголосовать.