Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, зазначивши, що серед таких є люди, які дуже багато користі роблять нині для української армії. Але, з його слів, якби вони не відволікалися на брудні політтехнології, то могли б допомагати ще більше.

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Ставлення Притули до виборів

В інформаційному просторі з'являються дані соціологічних опитувань українців на тему виборів, зокрема, за кого б вони проголосували, якби вибори відбулися вже зараз. До появи свого прізвища у списках під час ймовірного голосування волонтер ставиться відносно негативно.

З одного боку я дякую, мені завжди лестить увага, з іншого боку я є категоричним противником будь-яких розмов про вибори під час війни,

– наголосив Притула.

До відома! Згідно з Конституцією України, президентські вибори в нашій державі мали відбутися наприкінці березня 2024 року. Однак вони були відтерміновані у зв'язку з воєнним станом.

Як українці сприймають тему виборів під час війни

Зі слів засновника благодійного фонду, по-перше, організувати та провести вибори зараз в Україні неможливо. По-друге, коли люди чують про вибори, то сприймають новини про це трохи по-іншому, ніж думають щодо цього соціологічні служби, які проводять зріз думок суспільства.

Особливо, як зауважив Притула, коли вже декілька місяців обговорюється тема про те, вигідні чи ні умови мирної угоди, яку Україна може підписати шляхом проведення перемовин з Росією за посередництва США.

"От я собі уявляю, що сиджу вдома і це читаю, що Україні такі умови не підходять. В цей момент я розмірковую, що "зверху" щось певне знають і про якийсь мир говорять. А якщо говорять про мир, значить, скоро все має закінчитися. Тоді виникають думки типу, що й донатити не треба вже, раз все саме по собі якось розсмокчеться", – озвучив Притула.

Коли в українців цікавляться, за кого б вони проголосували, якби найближчими вихідними відбулися вибори, громадяни, зі слів Притули, починають думати, що, оскільки ініціюється така тема, то війна точно має скоро закінчитися.

"А я, відверто кажучи, не бачу підстав, щоб про подібне дискутувати. Чи є хоч одна причина, чому росіяни мають зупинитися і не атакувати нас далі? Їм до Дніпропетровської області залишилося 6,5 кілометрів. Я б з радістю поспілкувався про рейтинги, місця в них, відсотки, але після того, як закінчиться війна", – зазначив Притула.

Нагадаємо, керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що вибори президента в Україні планують провести одразу після закінчення російсько-української війни. Тільки за таких умов можна буде організувати цей процес таким чином, аби біженці, які перебувають за межами України, та військові, які нині воюють на фронті, мали змогу проголосувати.