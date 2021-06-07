Притула покидает "Голос": ожидать ли от него новый политический проект

За годы неутешительных попыток попасть то в парламент, то возглавить кресло мэра Киева Сергей Притула покидает партию "Голос". В то же время утверждает, что уходить из политики точно не планирует.

Конфликт в "Голосе" разгорелся еще несколько месяцев назад. Тогда сразу 10 народных депутатов получили предупреждение от руководства о возможном исключении из фракции. Мол, не так голосовали за нужные законопроекты.

Важно "Голос" разделится на 2 части, – Гнап о выходе Притулы из партии

В то же время часть однопартийцев обвинили в узурпации власти внутри партии и фракции руководство "Голоса" – Ярослава Железняка и Киру Рудик. Также им "закидывали" сотрудничество с Банковой. Поэтому часть партии перешла в оппозицию к ее руководству.

К сожалению, мы должны констатировать, что у нас власть в партии захватили единолично сначала Кира Рудик, а затем Ярослав Железняк, которые фактически вытесняют людей, которые не согласны с их позицией,

– отметила нардеп из "Голоса" Александра Устинова.

Но руководство "Голоса" называет другую основную причину конфликта – амбиции. Мол, это и объясняет выход Притулы из партии, где он не был "ни первой скрипкой", ни единственным влиятельным человеком. "Да и личных претензий от него не слышал", – объяснил глава фракции Ярослав Железняк.

Что ожидать от Притулы после выхода из "Голоса": смотрите сюжет 24 канала

Впрочем, по словам политологов, сам Притула, оставив голос, только выиграет из этого. Вполне вероятно совсем скоро представит новый политический проект, который будет нацелен уже на парламентские выборы. И занять свою электоральную нишу у него есть все предпосылки.

Интересно "Голос" без Притулы мне кажется обреченным, – Гнап

"Это классные возможности для Сергея (Притулы – 24 канал). Его рейтинг сейчас больше рейтинга "Голоса". Есть все возможности стать лидером правой ниши в Украине", – отметил политолог Николай Давидюк.

В то же время и "Голос" в рейтингах не слишком потеряет из-за выхода Притулы. Пойдут ли такие скандалы на пользу уже на выборах в Верховную Раду – сказать трудно.

А вот что совсем не сложно спрогнозировать и экспертам, и руководству партии так это то, что часть местных ячеек, а вместе с этим и сильная команда может уйти вслед за Притулой.