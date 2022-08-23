Ленд-лиза еще нет, – Притула призывает не расслабляться с волонтерской помощью

У украинских защитников, которые героически защищают нашу землю от российских оккупантов, есть много потребностей на фронте. Часть из них могут закрыть наши волонтеры, но количество благотворительных взносов уменьшилось.

Об этом 24 каналу рассказал волонтер и руководитель Благотворительного фонда Сергей Притула. По его словам, расслабляться очень рано.

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Уменьшение волонтерских взносов ощущается

Расслабляться рано, ленд-лиз еще не начался,

– подчеркнул волонтер.

Он отметил, что поставки вооружения по ленд-лизу еще "виднеется впереди", а расслабиться мы сможем уже после победы.

Притула рассказал, что в волонтерской деятельности ощущается уменьшение объема донатов по сравнению с концом февраля – началом марта. Однако у крупных фондов есть возможность работать более масштабно и комплексно, поэтому Фонд Сергея Притулы перешел на проектные сборы.

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Как бизнес помогает нашим защитникам

"Понимая нагрузку на людей и физических лиц, мы стараемся сейчас больше работать с бизнесами и поддерживать разные инициативы", – отметил волонтер.

К примеру, около полутора месяцев назад была акция "Бакалавр 4.5.0". Выпускники почти 20 вузов объединились для того, чтобы собрать деньги на транспорт на ВСУ и сделали это в кооперации с нашим фондом.

– рассказал Притула.

В настоящее время совместно с компанией Comfy "Благотворительный фонд Сергея Притулы" проводит сбор на 12 комплексов "Валькирия". Также у фонда есть проект с сетью АЗК WOG по бонусам, которые накапливаются на бонусном счете клиентов. Так, все желающие могут приобщиться и перевести бонусы на копилку. Затем за эти средства планируют приобрести эвакуационные автомобили.

Притула рассказал, что IТ-компания Intellias в честь своего 20-летия передала фонду около 5,5 миллионов гривен. За эти средства приобрели комплекс FlyEye для вооруженных сил Украины.

Таких случаев кооперации фонда и бизнеса достаточно много и мы будем углублять это сотрудничество,

– заметил волонтер.

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