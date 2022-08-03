Сказал все, что накипело у украинцев – Притула о своем эмоциональном обращении к россиянам

Сергей Притула во второй раз обратился к россиянам за время полномасштабной войны. Теперь для него это полностью закрытый вопрос.

Обращение Сергея Притулы пересмотрели более 2 миллионов человек, из них 12% – россияне. Об этом он рассказал 24 каналу.

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"Для меня этот вопрос закрыт полностью"

Волонтер отметил, что видео обращение было не только на его странице в фейсбуке или в ютубе, его также публиковали в телеграмм-каналах. К примеру, видео разместил у себя большой белорусский телеграмм-канал NEXTA, где также было много просмотров. Поэтому видео просмотрели многие россияне.

Сергей Притула поделился, что ему необходимо было публично выразить то, что накапливалось внутри месяцами. Многие украинцы чувствуют то же самое, потому поддержали волонтера.

Судя по отзывам в комментариях на фейсбуке, ютубе, в телеграмме – я просто сказал все то, что накипело у украинцев, что многие хотели сказать. Возможно не могли сформулировать и выйти с этим в паблик, потому что столько людей писали: "Вы сказали все то, что я хотел сказать", "Сняли с языка", "Благодарю вас за то, что сформулировали мои ощущения и мысли",

– рассказывает Сергей Притула.

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Волонтерская деятельность Сергея Притулы

Украинский ведущий Сергей Притула занимается волонтерством с 2014 года. По его словам, тогда он понял, что государство под угрозой. Поэтому он не мог стоять в стороне. Волонтер отметил, что с 24 февраля масштабы его деятельности изменились в соответствии с потребностями армии, которая также численно увеличилась.

В Украине запустили NEST – сайд-проект гуманитарного штаба Благотворительного Фонда Сергея Притулы. В рамках этой инициативы на месте разрушенных россией частных домов планируют устанавливать модульное жилье. В Фонде рассказали, что для реализации проекта планируется заручиться спонсорской поддержкой международных компаний из США и Европы.

Сергей Притула вместе с украинцами за 3 дня собрали 600 миллионов гривен на беспилотники "Bayraktar". Однако производитель пообещал предоставить 3 беспилотника бесплатно, их доставка запланирована на вторую половину августа. А собранные более 600 миллионов гривен волонтер направил на покупку другого оружия. Какого именно – пока не говорит, чтобы не сорвать процесс.

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