Звернення Сергія Притули переглянули понад 2 мільйони осіб, з них 12% – росіяни. Про це він розповів 24 каналу.

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"Для мене це питання закрите повністю"

Волонтер зауважив, що відео звернення було не тільки на його сторінці у фейсбуці або ютубі, його також публікували у телеграм-каналах. Наприклад, відео розмістив у себе великий білоруський телеграм-канал NEXTA, де також було багато переглядів. Тому відео переглянули багато росіян.

Сергій Притула поділився, що йому необхідно було публічно висловити те, що накопичувалося всередині місяцями. Багато українців відчувають те ж саме, тому підтримали волонтера.

Судячи з відгуків у коментарях на фейсбуці, ютубі, у телеграмі – я просто сказав все те, що накипіло в українців, що багато хто хотів сказати. Можливо не міг сформулювати й вийти з цим у паблік, бо стільки людей писали: "Ви сказали все те, що я хотів сказати", "Зняли з язика", "Дякую вам за те, що сформулювали мої відчуття і думки",

– розповідає Сергій Притула.

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Волонтерська діяльність Сергія Притули

Український ведучий Сергій Притула займається волонтерством з 2014 року. За його словами, тоді він зрозумів, що держава в цілому під загрозою. Тому не міг стояти осторонь. Волонтер зауважив, що з 24 лютого масштаби його діяльності змінилися відповідно до потреб армії, яка так само чисельно збільшилась.

В Україні запустили NEST – сайд-проєкт гуманітарного штабу Благодійного Фонду Сергія Притули. В рамках цієї ініціативи на місці зруйнованих росією приватних будинків планують встановлювати модульне житло. У Фонді розповіли, що для реалізації проєкту планують заручитися спонсорською підтримкою міжнародних компаній зі США та Європи.

Сергій Притула разом з українцями за 3 дні зібрали 600 мільйонів гривень на безпілотники "Bayraktar". Однак виробник пообіцяв надати 3 безпілотники безкоштовно, їх доставка запланована на другу половину серпня. А зібрані понад 600 мільйонів гривень волонтер скерував на купівлю іншої зброї. Якої саме – поки не говорить, щоб не зірвати процес.

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