Притворялись работниками СБУ: в Сумской области на вымогательстве разоблачили злоумышленников
Источник:полиция Сумщины
В городе Тростянец Сумской области пресекли деятельность лиц, которые на протяжении нескольких месяцев прикрывались фейковыми удостоверениями сотрудников СБУ. В то же время они манипулировали несуществующими связями с руководством спецслужбы.
Злоумышленники требовали деньги у должностных лиц и предпринимателей. Сотрудники полиции установили, что за денежное вознаграждение псевдочиновники обещали избежания уголовной ответственности за выдуманные правонарушения. В частности, один из мужчин требовал у предпринимателя тысячу долларов.
Обратите внимание Контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему по хищению оборонного предприятия
Злоумышленники требовали деньги у предпринимателей
Злоумышленники, действуя по предварительному сговору, за непривлечение к уголовной ответственности требовали 12,5 тысячи долларов у чиновника госпредприятия.
6 ноября 2021 года сотрудники полиции задержали соответствующих лиц в городе Тростянец. Это произошло во время получения от потерпевшего части оговоренной суммы в размере 5 тысяч долларов.
Псевдочиновникам сообщили о подозрении
По факту вымогательства денег следователи полиции уже сообщили о подозрении 37-летнему жителю Сум и 48-летнему жителю города Тростянец. Их задержали, одновременно решают вопрос об избрании мер пресечения.
Злоумышленники прикрывались фейковыми удостоверениями сотрудников СБУ / Фото пресс-службы полиции Сумщины
Досудебное расследование продолжается. В частности, устанавливают других лиц, пострадавших от противоправных действий подозреваемых, а также тех, которые могут быть причастны к вымогательству денег.
Разоблачения СБУ: последние новости
- Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины установили личности участников хакерской группировки Armageddon. Она осуществила более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины.
- СБУ в Запорожской области нейтрализовала преступную группу, которая занималась нелегальным сбытом оружия. Злоумышленники обладали специальными знаниями по огневой подготовке.
- Служба безопасности разоблачила украинские колл-центры, выполнявшие заказы Госдумы России. Незаконную работу организовали в Умани и Черкассах.