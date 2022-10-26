Российские силовики недовольны и прямо противостоят Путину: в ISW объяснили, о чем это свидетельствует

Напряжение внутри России продолжает расти. На фоне провалов на фронте свое недовольство военными страны-агрессорки выражают все больше чиновников.

Как отмечают в Институте по изучению войны, возмущены боевыми действиями в Украине члены фракции российских силовиков. Речь идет о лицах с властью, приближенных к Путину. Например, Кадырове, призвавшего стереть с лица земли украинские города.

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Силовики жаждут еще больше крови

Глава "тикток-войск" также раскритиковал масштабы ракетной кампании России против Украины. Мол, ударов, которые враг нанес 10 октября по энергетической инфраструктуре, было недостаточно. Как отмечают составители отчета, его заявление согласовывается с критикой, раздававшейся от военных блогеров накануне.

Аналитики напомнили, что этого количества ракетных ударов может быть мало для провоенного националистического лагеря. Ведь добиться поставленных целей с помощью такого формата террора не удалось.

Кадыров также проехался по аннексии четырех областей Украины. Путин же не озвучил четкие административные границы. Итак, возникла путаница относительно того, где же начинается "территория России". Напомним, что кремлевская элита вообще не поддержала аннексию. Ведь такой шаг сделал невозможным переговоры с цивилизованным Западом. Более того, у Путина есть шансы потерять больше оккупированных территорий.

Хитрый Пригожин уже оправдывается

Составители отчета вспомнили опального руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он накануне критиковал минобороны России, а вместе с тем – Путина. А теперь оправдывается. Мол, русское войско не вызывает у него бурных реакций. Кажется, он понял, какие репутационные потери могла понести "вторая армия мира" благодаря "повара Путина".

Как отмечают журналисты, у Пригожина уникальная должность. Он имеет возможность кичиться достижениями на фронте. Но, в сущности, не несет никакой ответственности, если что-то идет не по плану.

В то же время обозреватели отметили, что Пригожин использует все больше платформ, чтобы приобрести власть. Он даже принимал на вооружение медиаконгломерат RiaFan (федеральное агентство новостей), чтобы продвигать сентябрьскую вербовку заключенных среди российской аудитории. Можно сказать, что "повар Путина" бросает вызов монополии информационного пространства, которую ввел диктатор.

"Вагнеровцы" кичатся мифическими достижениями

Пригожин в информационном пространстве пытается с положительной стороны изобразить ППК "Вагнера". И хотя им вблизи Бахмута не удалось достичь желаемых результатов, в СМИ раздаются совсем другие сообщения. Да и сам "повар Путина" говорил, что его войско продвигается ежедневно на 100 – 200 метров.

Следует также понимать, что у ПИК "Вагнер" испытывает такие же проблемы, как и остальные войска. Но сам Пригожин продолжает все отрицать. Мол, он не видел видео, на котором бойцы жалуются на дефицит одежды и продовольствия. Кроме того, в ГУР МО сообщили о новобранцах "Вагнера", которые болеют ВИЧ и гепатитом С. Их даже маркируют специальными браслетами, чтобы на них медики не тратили свое время, если бойцы получают ранения.

Добавим, что у Вагнера заканчиваются зеки для наступления на Бахмут. Поэтому на это направление вынуждены перебрасывать в основном "мобиков". Отметим, что наши военные отразили врага от окрестностей города и отбросили их на 2 километра. Интересно, что для продвижения на это расстояние оккупанты потратили 2 месяца, а ВСУ их выбили за 48 часов. Правда, это были 2 суток ожесточенных боев.

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