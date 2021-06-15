Приватизация – это об уплате налогов ежемесячно и ежегодно, – Зеленский

В Украине будет продолжаться большая приватизация. По мнению Владимира Зеленского, к стратегическим предприятиям, которые должны оставаться в госсобственности, могут применить механизм государственно-частного партнерства.

Государство не является самым крутым управленцем и менеджером. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

Кстати У Зеленского заявили о старте большой приватизации

Важно, сколько страна получит налогов ежемесячно

Зеленский подчеркнул, что государство не имеет миллиардов на модернизацию предприятий. Поэтому нужно проводить большую приватизацию.

По словам президента, важно не то, сколько получит государство на входе, а сколько получит налогов ежемесячно и ежегодно.

Предприятия уже готовят к приватизации

Фонд государственного имущества уже готовит ряд госпредприятий к приватизации.

Перед тем ФГИУ получил от Государственного управления делами гостиницы "Украина" и "Днепр". Последний продали на открытом прозрачном аукционе за рекордную сумму.

Теперь готовят к приватизации "Президент-Отель", ПАО "Центрэнерго", продолжается работа по продаже Одесского припортового завода.

Есть стратегические предприятия, от которых государство не имеет права избавиться,

– подчеркнул Зеленский

Государственно-частное партнерство

Президент отметил, что к крупным стратегическим и потенциально прибыльным госпредприятиям можно применять механизм государственно-частного партнерства. Это означает, что когда та или иная частная компания будет инвестировать в модернизацию и получать прибыль, когда предприятие будет оставаться в государственной собственности.

"Не надо этого бояться. Мы же видим, что происходит с Укрзализныцей – просто без слез невозможно смотреть. Они банкроты", – рассказал Глава государства.

Он добавил, что поручил министру инфраструктуры Александру Кубракову задачу, чтобы Укрзализныця вышла на прибыльность.

Средняя и малая приватизация

В Украине продолжается средняя и малая приватизация. По словам президента, надо избавиться от сотни санаториев, которые не работают или которые "распилили", где землю забрали.

Это все было, и надо от всего избавиться, чтобы зашел бизнес,

– отметил Зеленский.