Держава не є найкрутішим управлінцем і менеджером. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві.

До речі У Зеленського заявили про старт великої приватизації

Важливо, скільки країна отримає податків щомісяця

Зеленський наголосив, що держава не має мільярдів на модернізацію підприємств. Тому потрібно проводити велику приватизацію.

За словами президента, важливо не те, скільки отримає держава на вході, а скільки отримає податків щомісяця й щороку.

Підприємства вже готують до приватизації

Фонд державного майна вже готує низку держпідприємств до приватизації.

Перед тим ФДМУ отримав від Державного управління справами готелі "Україна" та "Дніпро". Останній продали на відкритому прозорому аукціоні за рекордну суму.

Тепер готують до приватизації "Президент-Готель", ПАТ "Центренерго", триває робота щодо продажу Одеського припортового заводу.

Є стратегічні підприємства, яких держава не має права позбавитись,

– наголосив Зеленський

Державно-приватне партнерство

Президент зауважив, що до великих стратегічних і потенційно прибуткових держпідприємств можна застосовувати механізм державно-приватного партнерства. Це означає, що коли та чи інша приватна компанія інвестуватиме в модернізацію й отримуватиме прибуток, коли підприємство залишатиметься у державній власності.

"Не треба цього боятися. Ми ж бачимо, що відбувається з Укрзалізницею – просто без сліз неможливо дивитись. Вони банкрути", – розповів Глава держави.

Він додав, що доручив міністру інфраструктури Олександру Кубракову завдання, аби Укрзалізниця вийшла на прибутковість.

Середня й мала приватизація

В Україні продовжується середня й мала приватизація. За словами президента, треба позбавитись від сотні санаторіїв, які не працюють чи які "розпиляли", де землю забрали.

Це все було, і треба всього позбавитись, щоб зайшов бізнес,

– зазначив Зеленський.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня Зеленський підписав закон, який відновлює проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину. Рада схвалила його ще 30 березня 2021 року. Раніше проведення великої приватизації на аукціонах тимчасово призупинили через коронавірус.