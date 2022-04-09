Приветствую в Киеве, друг, – Зеленский рассказал о встрече с Джонсоном

В субботу 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично посетил Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский назвал Джонсона другом. Он отметил, что премьер Британии один из тех лидеров, которые больше всех поддерживают Украину в войне, которую развязала Россия.

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Президент Украины опубликовал несколько фотографий с Банковой и поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – один из наиболее принципиальных противников российского вторжения, лидер санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Украины. Приветствую в Киеве, друг!,

– написал Зеленский.

Встреча Зеленского с Джонсоном 9 апреля: фото Офис Президента

Стоит отметить, что Борис Джонсон еще в марте планировал лично приехать в Киев, чтобы показать свою поддержку Украине.

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