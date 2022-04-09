Зеленський назвав Джонсона другом. Він зауважив, що прем'єр Британії один з тих лідерів, які найбільше підтримують Україну у війні, яку розв'язала Росія.

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Президент України опублікував декілька фотографій з Банкової та подякував Борису Джонсону за підтримку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України. Вітаю у Києві, друже!,

– написав Зеленський.

Зустріч Зеленського з Джонсоном 9 квітня: фото Офіс Президента

Зауважимо, що Борис Джонсон ще у березні планував особисто приїхати до Києва, аби показати свою підтримку Україні.

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