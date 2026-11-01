"Притянули морские контейнеры": в сети показали, как россияне "спасают" энергообъекты от БПЛА
Враг продолжает придумывать новые инженерные решения для защиты критически важной инфраструктуры от украинских ударов. Среди них – использование морских грузовых контейнеров.
На кадрах, опубликованных OSINT-каналом Exilenova+, видно, как россияне обнесли критически важное оборудование металлическими конструкциями и сетками.
Как россияне защищают свои энергообъекты?
На этот раз, помимо многоуровневой защиты из антидроновых сеток, привлекли еще и морские контейнеры, которыми окружили критически важное оборудование, необходимое для работы энергообъекта,
– говорится в сообщении.
Пока не уточняется, о каком именно энергетическом предприятии на территории страны-агрессора идет речь и в каком регионе оно расположено.
Как россияне пытаются защитить энергетические объекты / Фото из сети
Как оккупанты пытаются спасти критически важную инфраструктуру от украинских ударов: смотрите видео
Оккупанты боятся за свои энергообъекты: смотрите видео
Что придумывает враг для защиты критической инфраструктуры: смотрите видео
Подобные импровизированные укрепления российские силы возводят не впервые. В частности, в октябре появились видеозаписи многоэшелонированной защиты незаконно построенного Крымского моста, возле которого оккупанты выставили линии заграждений против надводных и подводных катеров Сил обороны Украины.
Кроме того, россияне в спешке оборудуют металлическими решетками, сетками и автомобильными шинами суда своего " "теневого флота" ", пытаясь защитить нефтяной экспорт от атак беспилотников.