"Притянули морские контейнеры": в сети показали, как россияне "спасают" энергообъекты от БПЛА

Враг продолжает придумывать новые инженерные решения для защиты критически важной инфраструктуры от украинских ударов. Среди них – использование морских грузовых контейнеров.

На кадрах, опубликованных OSINT-каналом Exilenova+, видно, как россияне обнесли критически важное оборудование металлическими конструкциями и сетками.

Как россияне защищают свои энергообъекты?

На этот раз, помимо многоуровневой защиты из антидроновых сеток, привлекли еще и морские контейнеры, которыми окружили критически важное оборудование, необходимое для работы энергообъекта,

– говорится в сообщении.

Пока не уточняется, о каком именно энергетическом предприятии на территории страны-агрессора идет речь и в каком регионе оно расположено.

Как россияне пытаются защитить энергетические объекты / Фото из сети

Как оккупанты пытаются спасти критически важную инфраструктуру от украинских ударов: смотрите видео

Оккупанты боятся за свои энергообъекты: смотрите видео

Что придумывает враг для защиты критической инфраструктуры: смотрите видео

Подобные импровизированные укрепления российские силы возводят не впервые. В частности, в октябре появились видеозаписи многоэшелонированной защиты незаконно построенного Крымского моста, возле которого оккупанты выставили линии заграждений против надводных и подводных катеров Сил обороны Украины.

Кроме того, россияне в спешке оборудуют металлическими решетками, сетками и автомобильными шинами суда своего " "теневого флота" ", пытаясь защитить нефтяной экспорт от атак беспилотников.