"Притягнули морські контейнери": у мережі показали, як росіяни "рятують" енергооб'єкти від БпЛА

На опублікованих OSINT-каналом Exilenova+ кадрах видно, як росіяни металевими конструкціями та сітками обставили критичне обладнання.

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Як росіяни захищають свої енергооб'єкти?

Цього разу, крім багаторівневого захисту з антидронових сіток, притягнули ще й морські контейнери, якими обставили критично важливе обладнання, необхідне для роботи енергооб'єкта– йдеться в дописі.

Наразі не уточнюється, про яке саме енергетичне підприємство на території країни-агресорки йдеться та в якому регіоні воно розташоване.

Як росіяни намагаються захистити енергетичні об'єкти / Фото з мережі

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Подібні імпровізовані укріплення російські сили зводять не вперше. Зокрема, у жовтні з'явилися відеозаписи багатоешелонованого захисту незаконно збудованого Кримського мосту, біля якого окупанти виставили лінії загороджень проти надводних і підводних катерів Сил оборони України.

Крім того, росіяни поспіхом обладнують металевими решітками, сітками та автомобільними шинами судна свого "тіньового флоту", намагаючись захистити нафтовий експорт від атак безпілотників.