Привлечены влиятельные посредники, – Зеленский о работе для эвакуации защитников Мариуполя
Для того чтобы спасти защитников Мариуполя из оцепления, наша власть работает с привлечением крайне влиятельных посредников. Речь как о международных организациях, так и о государствах.
Как пытаются сделать возможной эвакуацию наших воинов из "Азовстали", рассказал 6 мая президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.
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Эвакуация гражданских до сих пор продолжается
Глава государства акцентировал внимание на том, что продолжается эвакуационная миссия из всего Мариуполя и в частности "Азовстали". Это происходит при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста.
В течение одного дня из укрытий металлургического завода забрали 40 гражданских. Это все были женщины и дети, которые в течение 2 месяцев были вынуждены прятаться от российских обстрелов в подвалах завода.
Работаем также над дипломатическими вариантами спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали". Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства,
– сказал президент.
Дело в том, что ранее в ООН заявили, что не могут помочь с эвакуацией военных, которые в оцеплении. Поэтому они уже долго продолжают держать оборону в борьбе с превосходящими силами врага.