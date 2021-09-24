Привлекли резервистов и гражданских: боевики на Донбассе начали масштабные учения
24 сентября 2021 , 16:07Читати новину українською
Источник:Минобороны
Оккупанты на Донбассе 24 сентября наращивают интенсивность подготовки боевиков. Начали мобилизационные штабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов, которых собрали на сборы.
Оккупанты проводят сборы резервистов в 2 этапа. Подготовительный продолжается 21 – 25 сентября, зачетный – 4 – 8 октября.
Важно Боевики устроили учения и били из танков: в ОБСЕ насчитали сотни нарушений на Донбассе
Обучение боевиков
Под руководством российских инструкторов ведут интенсивные учения боевиков. Они проходят в артиллерийских, танковых, мотострелковых, разведывательных и инженерно-саперных подразделениях.
Наемники отрабатывают стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин и разведывательно-диверсионной подготовки.
Война на Донбассе: последние новости
- Боевики даже не думают соблюдать режим тишины на Донбассе. Они цинично обстреливают позиции украинских военных. В ход идет вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
- Например, в течение суток 22 сентября враг нарушал договоренности о перемирии аж 12 раз. В результате 2 защитников Украины получили огнестрельные ранения. Они находятся в больнице.
- 23 сентября было 5 нарушений оккупантов, но, к счастью, ни один боец ООС не пострадал.
- Более того, наемники открывают огонь в сторону гражданской инфраструктуры.
- Даже в ООН заметили, что ситуация безопасности на востоке Украины значительно ухудшилась. Только за последние пол года количество жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий возросло более чем на 50%.