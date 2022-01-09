Приводят разные данные: в Казахстане не могут определиться с погибшими во время столкновений

В Казахстане власти заявили о 164 погибших в результате столкновений. Однако впоследствии опровергла эту информацию.

Власти Казахстана объяснили, что данные это "техническая ошибка". Об этом сообщили 9 января.

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Власти Казахстана опровергают данные о более чем 160 погибших

Информация о количестве погибших не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

В частности, в Минздраве страны заявили, что публикация статистики – "техническая ошибка". Статистику опубликовали в официальном канале coronavirus2020_kz, который находится в компетенции Министерства информации и общественного развития.

По состоянию на 14:32 издание отмечало, что публикацию не удалили из телеграм-канала. В частности, там говорилось, что:

в Алматы погибли 103 человека, из них двое – дети;

в Кызылордынской области – 21 человек;

в Жамбылской – 10;

в Алматинской – 8;

в других регионах – 22 человека.

К сожалению, власти подтвердили гибель детей. В частности, 4-летней девочки и 11-летнего мальчика. Они погибли от пуль в Алматы.

О погибших власти сообщили впервые 5 января. Тогда заявили о гибели 28 силовиков и 26 "вооруженных людей".

Последние данные о протестах в Казахстане

Протесты продолжаются неделю – со 2 января. Сначала они начались из-за роста цен на газ. Впоследствии митингующие выдвинули ряд требований.

Согласно исследованию Central Asian Affairs, – из 500 опрошенных, 223 человека самой важной причиной протеста назвали бедность (средства к существованию).

В результате столкновений между силовиками и протестующими задержали более 6 тысяч человек. Подробнее о том, что происходит в Казахстане, читайте здесь.

Протесты в Казахстане: все, что нужно знать

Полный текст публикации ORDA

Информация о количестве погибших не соответствует действительности. Orda.kz обратилась за подтверждением в Минздрав, где ответили, что министерство не давало таких цифр.

Teelgram-канал @coronavirus2020_kz, где опубликована статистика, находится в компетенции министерства информации и общественного развития. В министерстве Orda.kz заявили, что публикация статистики является технической ошибкой. Однако публикация все еще не удалена и не опубликовано опровержение этой информации из-за проблем с доступом в Интернет в стране.