Путина предупреждали, – политолог предположил, при каком условии россию признают страной-террористом

Вопрос признания россии страной-спонсором терроризма пока затормозил. Но к нему могут вернуться, если оккупанты пойдут на один действительно дикий поступок.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Тарас Семенюк. По его словам, россию обязательно нужно наказывать за нарушение многих международных договоренностей. Санкций уже ввели многое, однако западные партнеры пока не собираются придавать статус государства-спонсора терроризма.

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россия может получить этот статус

Сейчас этот вопрос окончательно не снят с повестки дня. К нему могут вернуться, если россия пойдет на действительно дикий поступок. Поэтому статус государства-спонсора терроризма будет как своеобразный последний довод.

Это может произойти, если россия применит ядерное оружие. Очевидно, что никто не исключает такого сценария. Тогда последуют ответы от США. И оккупанты знают, каким будет ответ (не только статус государства-спонсора терроризма – 24 канал). Они не раз предупреждали путина об этом ответе, –

подчеркнул Семенюк.

Конечно, всем украинцам хотелось бы, чтобы россия как можно быстрее получила этот статус. Однако здесь следует помнить, что война против Украины – это не локальный конфликт, а настоящая геополитика, где переплетаются разные интересы. И она здесь вносит свои коррективы.

Семенюк о том, дадут ли россии статус страны-спонсора терроризма: смотрите видео

Добавим, представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в Конгрессе и администрации Байдена обсуждают возможность применения против россии санкций, которые были бы аналогичны ограничениям, налагаемым на государства-спонсоры терроризма.

6 сентября президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут придавать россии такой статус. Как потом объяснили в Белом доме, это могло бы повлечь негативные последствия.