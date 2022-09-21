Признак провала россии, – Блинкен о псевдореферендумах

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил намерения кремля аннексировать оккупированные территории Украины через псевдореферендумы. Он считает это признаком провала россии.

Кремль ощущает изменение тенденций на поле боя

Госсекретарь сказал, что неудивительно, что россия идет на эти шаги именно сейчас – после неудач на поле боя и все большей обеспокоенности в мире по поводу развязанной ею войны.

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Это признак провала россии. Мы видим, что в последние недели Украина добилась значительных успехов в возвращении своих территорий, захваченных силами россиян после вторжения 24 февраля. Это также время, когда россия увидела серьезное изменение тенденций на поле боя, и даже некоторые ближайшие ее соратники четко выражают обеспокоенность тем, что делает кремль и какие последствия это будет иметь для мира,

– отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях и попыток аннексировать их.

Россия планирует псевдореферендумы: мир осудил цинические намерения

Российские захватчики собираются провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях предварительно 23 – 27 сентября. Страны мира отреагировали на эту новость:

канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что фиктивные "референдумы" не могут быть признаны;

генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что российские "референдумы" – нелегитимны;

советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия спешит провести "референдумы" из-за успехов ВСУ, а также – из-за вероятной подготовки к мобилизации.

Как реагируют другие страны мира читайте по ссылке.

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